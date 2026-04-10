フットサル日本代表はポルトガルに1-4で敗戦ポルトガル遠征中のフットサル日本代表は、4月9日にFIFAランク2位のポルトガル代表と国際親善試合の第1戦目を行い、1-4で敗れた。第2戦は現地時間11日に行われることとなっている。今年1月から2月にインドネシアで行われたAFCフットサル・アジアカップ（アジア）でベスト4だった日本は、3月末に現役を引退したばかりのFP吉川智貴氏がナショナルチーム・ダイレクターに就任。今回の遠