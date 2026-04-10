By The Official CTBTO Photostream世界中をつないでいる海底ケーブルは現代社会の生命線ですが、長距離を接続しているケーブルのどこか一部を切断されると機能が停止する都合上、意図的な破壊工作を防止するのが困難です。海底ケーブルの破壊工作への対策がどのように行われているかについて、ウォールストリートジャーナルが報じています。Inside the Race to Protect Submarine Cables From Sabotage - WSJhttps://www.wsj.com/