笹川スポーツ財団（東京・港区）は９日、「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」の刊行に伴う記者発表会を行い、４〜２１歳を対象にしたスポーツライフに関する調査結果を報告した。××××１２〜２１歳を対象にした「好きなスポーツ選手」の項目では、大谷翔平（野球）が１９・９％の得票を集め、１位に輝いた。大谷は２１年、２３年の調査でも１位だった。２位は石川祐希（バレーボ