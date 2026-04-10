◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」プロ野球のカメラマン席は、グラウンドと客席の間、挟まれた場所にある。プレーの緊張感と客席の熱気の両方を同時に感じ取れる場所で、空気のわずかな変化にも敏感になる。プロ野球が開幕して２週間。東京Ｄは連日、ファンで埋まっている。攻撃の勢いが途切れるとシャッターを切る間隔が空き、場内の熱気もわずかに落ち着く。その間を埋めるのが試合直前やイニング間に登場する、巨人のパ