タレントのＬｉＬｉＣｏが１０日までにＳＮＳを更新。夫で元純烈の俳優の小田井涼平との夫婦２ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに小田井との２ショットを披露。２人はお揃いの柄シャツを着用し、小田井がバックハグをしている姿を公開した。さらに、ＬｉＬｉＣｏは「今年もスウェーデンツアーやります」と告知すると「去年は半分くらい行けないほど応募がありましたので早めに報告」とつづった。この投稿