歌手で女優の今井美樹（62）が9日放送のNHK「SONGS」（木曜後10・00）にゲスト出演し、英ロンドン移住後の自身の変化を明かした。49歳だった2012年に夫のギタリスト・布袋寅泰と長女の3人でロンドンへ移住。「PIECE OF MY WISH」など多くの今井の楽曲で作詞を手掛ける作詞家・岩里祐穂氏が「彼女の視野も広げたし、母親業に軸足を移していた数年間ということもあったかもしれない」と海外生活での変化を指摘すると、今井も「ロ