お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が10日、自身のXを更新。耳鼻科で中耳炎と診断されたことを明かした。【写真】中耳炎の鈴木おさむ、「いきなり切開は…」コメント全文投稿で「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました」と報告。「数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり。その時間がどんどん長くなり」と症状をつづり、「さっき病院で中耳炎と。中耳炎ってこんな