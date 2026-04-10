2026年3月、配信特化型メーカー『DAHLIA』の専属セクシー女優として、突如現れた美熟女・水彩あきさん。実は彼女、2010年に「篠原杏」の名前でセクシー女優としてデビューし、2012年に“結婚”を理由に突然引退したという過去がある。 「きっぱりと辞めるきっかけが欲しくて、ファンの男性からの求婚を受け入れたんです」18歳で着エロアイドルからセクシー女優になった水彩さん。引退後は専業主婦として暮らしていたという。なぜ、