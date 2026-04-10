モデルでタレントの藤田ニコル（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「春は新しいコスメに新しい小物で気分上げたいね」と書き出した藤田。「スカーフも新鮮じゃない？」とつづって自撮り写真をアップした。「レトロな雰囲気のサングラス・LV ウィスパー スクエアを着用しました」と紹介した。ファンからは「春っぽい」「スカーフと眼鏡なんか新鮮だしおしゃれ」「サングラスともとっても似合ってる