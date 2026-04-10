「オレの嫁は元NO.1ほにゃらら」って言っているおじさんって、入籍後もちゃんと嫁の太客してて微笑ましいですよね。大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。 ◆うっかり失言で損をしているあなたへ現在は銀座の