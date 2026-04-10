モルモットが握手の際に見せるユニークなこだわりが、SNSで話題を集めている。【映像】モルモットが握手を拒否する瞬間（実際の様子）投稿したのは、モルモットのりっくんの飼い主（@take05967412）。りっくんが握手を求められると、左手なら応じる“神対応”を見せるも、右手では嫌がって止める“塩対応”をするという、ユニークなこだわりを撮影し、Xに動画を投稿した。“神対応”と“塩対応”を使い分けるりっくん飼い主