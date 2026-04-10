元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。3週間後に迫った井上尚弥（大橋）VS中谷潤人（M・T）の世紀の一戦。絶対王者・井上に“落とし穴”があるとすれば…。互いに万全の状態なら世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上に分があると認める。その上で、畑山氏は「私も経験があるんですけど、日本人同士の対決は（会場の）応援も割れる。井上チャ