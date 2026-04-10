ものまねタレントの長州小力さんが、無免許で車を運転し、信号無視した疑いがあることが分かりました。警視庁は、近く書類送検する方針です。長州小力さんはきのう午前11時15分ごろ、東京・中野区役所近くの交差点で、乗用車を運転中に赤信号を無視して左折し、警察官に呼び止められました。その際、警察官が免許証の提示を求め、確認したところ、有効期限が切れてから2カ月近く経っていたということです。警視庁は近く、長州小力