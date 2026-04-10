―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは天むすび弁当。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.22 「北九州黒崎の天むすび弁当の中身」九州市の黒崎に取材と講演の仕事で行った。会場の黒崎ひびしんホールの楽屋で出たのが「音羽屋の天むすび弁当」。音