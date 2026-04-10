10日午前、大館市大茂内の集落に近い山林でクマ1頭が目撃されました。このほか、仙北市角館町や由利本荘市川口でも目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと10日午前10時ごろ、大館市大茂内上瘤木台の農免農道大茂内白沢線を走っていた車の運転手が、道路わきの山林にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。目撃場所の周辺には事業所や