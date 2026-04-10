ソフトバンクは、携帯電話と固定通信サービスのセット割引「おうち割 光セット」の対象に、フリービットグループのマンション全戸一括型インターネットサービスを追加した。申し込み受け付けは6月に開始する。 ソフトバンクが指定する、フリービットグループの提携先で「SoftBank 光+」を導入済みのマンションが対象となる。物件140万戸と新築物件に順次拡大する。 対象