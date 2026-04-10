ソフトバンク・小久保裕紀監督が１０日、１軍復帰に向けて調整を続けているリバン・モイネロ投手の復帰時期について「まだまだ先だと思っている」と言及した。チームはこの日、空路で北海道へ移動。１１、１２日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に備えた。小久保監督は昨季のパ・リーグＭＶＰ左腕について「去年１０月に一緒に飯へ行った時に『ＷＢＣに出るとなったら時間がほしい』と言っていた」と明かした。キューバ代