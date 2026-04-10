アストンビラ所属のイングランド代表ＭＦ、２３歳のモーガン・ロジャースの獲得を巡り、今シーズン終了後、パリＳＧを筆頭にアーセナル、マンチェスター・Ｕ、チェルシーの４クラブが争奪戦を繰り広げることが確実となったと、英大衆紙「ザ・サン」が報じている。記事によると、トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表のトップ下レギュラーに抜擢したことでロジャースの価値が急上昇。今夏の争奪戦の最低ラインが１億ポンド、