俳優の要潤（45）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、映画共演者とのオフショットを披露した。要は9日、都内で行われた主演映画「アギト―超能力戦争―」（監督田崎竜太、29日公開）の完成披露試写会に出席。「完成披露イベントでした」とつづると、自身と共演者である俳優の賀集利樹、タレントのゆうちゃみ、ベッキーらとのオフショットをアップ。要は2001年のテレビシリーズ「仮面ライダーアギト」の氷川誠（G3）