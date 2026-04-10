元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去した。６３歳だった。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われる。多昌さんの母校・中央大学のサークルの２年先輩で、卒業後も交流のあった元スポーツ報知記者の久浦真一が多昌さんを悼んだ。××××ただただ、驚いている。言葉が出なかった。私が中央大学３年の時に、多昌君は新入生