本田圭佑【シンガポール共同】サッカーの元日本代表でワールドカップ（W杯）3大会に出場した本田圭佑（39）が、2026〜27年シーズンにシンガポール・リーグのジュロン（25〜26年までのアルビレックス新潟シンガポールからクラブ名変更）に加入することが決まった。10日に同クラブが発表した。8月にチームに合流する予定。本田はクラブを通じ「一番成し遂げたいことはリーグで優勝すること。かなり難しい挑戦になるが、必ず成し