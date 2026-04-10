MLBデトロイト・タイガース傘下マイナーの韓国人右腕、高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が3Aから2Aに降格。母国メディアは10日、メジャー昇格が遠のいたことを嘆いた。コ・ウソクは傘下3Aで2試合に登板も計1回1/3で1安打4失点、特に5四球が響き、防御率20・25と結果を残せず、8日（同9日）に2A降格となった。9日（同10日）に2A降格後、初めてマウンドに上がり、7回からの2イニングを1安打無失点だった。韓国メディア「スポ