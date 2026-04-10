お笑いコンビ、アインシュタイン（稲田直樹＝41、河井ゆずる＝45）が10日、大阪・吹田市のアサヒビールミュージアムで、14日発売の新ブランド「アサヒゴールド」の先行体験イベントに出席した。アサヒビールが9年ぶりに送り出す新ブランドは麦芽100％、従来品に比べ麦芽使用量を約1・5倍に増やし、麦のうまみやコクを強調。「ココロは、ゴールド」をメッセージに、日常生活に前向きな気持ちを後押しする。アインシュタインの2人