MicrosoftのProgram ManagerであるJialuo Gan氏は現地時間4月8日、統合開発環境Eclipse用プラグイン「GitHub Copilot for Eclipse」を今後数週間でOSS化することを発表した。GitHubのMicrosoftリポジトリ下に、MITライセンスで公開する予定だ。現在、EclipseでもGitHub Copilotプラグインは利用できるがVScode用とは異なりオープンソース化されていない。Jialuo Gan氏は、コミュニティからのOSS化の要望が継続的にあること、コード