マネーフォワードは4月10日、新たにAI-BPOサービス「マネーフォワード おまかせリース契約管理」のβ版を提供開始した。リース契約管理業務における業務設計から実務運用部分までAIと専門オペレーターが包括的に代行し、リース契約管理業務の負担削減とバックオフィスの人手不足解消につなげるという。新サービス提供の背景2027年4月1日以降に開始される事業年度から、上場企業やその子会社・関連会社、および会社法上の大会社(最