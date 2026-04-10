BTSのVが、ワールドツアーの初日公演を終えた心境を伝えた。4月10日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズに写真を投稿し、「ぐっすり眠れそう」というコメントを残した。【写真】V、汗に濡れた“美麗ビジュアル”公開された写真には、RM、J-HOPE、V、JIMIN、JINがオールブラックのステージ衣装に身を包み、控室でポーズをとる姿が写っている。メンバーたちはそれぞれカリスマ溢れる表情で鏡を見つめており、圧巻のオーラを放っ