逮捕された男は詐欺グループに口座情報を売り渡し報酬を得ていたとみられています。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは櫻井吾朱佳容疑者(29)と野口貴広容疑者(37)です。 警察によりますと2人は1月、報酬を受け取る約束をして他人名義のキャッシュカード1枚を詐欺グループに譲り渡した疑いが持たれています。 警察は2人の認否を明らかにしていません。2人は報酬として55万円を受け