【モデルプレス＝2026/04/10】乃木坂46の岩本蓮加が4月9日、自身のInstagramを更新。シースルーの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】乃木坂46人気メン透け肌にうっとりドレス姿◆岩本蓮加、新曲衣装でシースルー衣装姿公開岩本は「＃乃木坂46＿最駆け」とハッシュタグをつけてつづり、写真を投稿。4月8日にリリースされた41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿で、胸元から腕が花の刺繍とと