銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から8月中旬頃までの間、全国の店舗で瀬戸内レモンを使った焼菓子の詰め合わせ「瀬戸内レモダン」を販売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。オンラインショップでは、4月中旬から順次発売する。【「瀬戸内レモダン」の画像はこちら】レモンのイラストが目を引くレトロモダン調のパッケージに焼菓子3種を詰め合わせた〈瀬戸内レモンの果汁･ピール･ペーストを使った焼菓子をアソ