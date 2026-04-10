【モデルプレス＝2026/04/10】東京スカイツリーの公式X（旧Twitter）が2026年4月10日に更新された。システムの不具合により、特別ライティングの点灯を正常に行えなかったとして謝罪した。【写真】実写映画「ブルーロック」“高クオリティ”ビジュアル◆東京スカイツリー公式X、システム不具合により正常な演出行えず 東京スカイツリーでは、4月9日から7月6日にかけて、人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸氏・ノ村