県外で確認された麻しん＝はしかの患者が、感染させる可能性がある期間に長野県内を訪れていたことが分かりました。不特定多数と接触している可能性があるということです。長野市保健所によりますと、県外で確認されたはしか患者は、3月28日の正午頃に北陸新幹線の大宮・長野駅間を利用。午後2時ごろから午後3時15分頃まで、スターバックスコーヒーMIDORI長野店を利用したあと、長野電鉄長野駅を午後3時32分に出