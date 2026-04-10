噛み応えのあるグミが好きな方に朗報♡カンロの人気「むにょるグミ」が、食べやすい小粒サイズになって新登場しました。その名も「ぷちむにょるグミ」。むにょむにょとした独特のバウンド食感はそのままに、気軽に楽しめる仕様へと進化。仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムにもぴったりな、新感覚グミをチェックしてみてください♪ クセになるむにょ食感♡ 「ぷちむにょるグミ」は、従来のむにょむにょとした