シンガー・ソングライターの岡本真夜さんが4月9日、自身のXを更新。2年前に閉鎖したファンクラブを再び開設したことを明かしました。【写真を見る】【岡本真夜】メニエール病を乗り越え「２年前、もう歌えないかもしれないと思いファンクラブを閉じてしまいましたが、本日改めて開設いたしました」岡本さんは「ファンクラブ再び」と題して、「２年前、もう歌えないかもしれないと思いファンクラブを閉じてしまいましたが、本日改め