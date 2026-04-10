各地で桜の木などの倒木が相次いでいることを受け、松本洋平文部科学大臣はきょう（10日）の記者会見で、学校敷地内の樹木について教育委員会などに対し、「点検すべき対象の把握や、適切な安全点検を行うことが大変重要」と語りました。樹木の倒木をめぐっては、都内の砧公園や千鳥ヶ淵、福岡市の舞鶴公園などで相次いで起きています。一方、学校現場でも2022年に鹿児島県内の小学校でイチョウの木の枝が折れて落下し、校長が死亡