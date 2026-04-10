10日（金）は全国的に雨が降り、風も強まっています。また、明け方に台風4号が発生しました。今後の進路は？これまでの1日の天気を振り返ります。■非常に激しい雨の降ったところも関東は帰宅時間ピークに？日本海を低気圧が発達しながら進み、低気圧からのびる前線が列島を通過しています。沖縄・九州〜北海道まで広い範囲で雨が降り、午後3時現在は東海付近に活発な雨雲が見られます。明け方には長崎・雲仙岳で1時間に61.5ミ