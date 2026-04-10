俳優の飯島直子が8日、自身のインスタグラムを更新。春の花を飾った自宅ショットを披露した。【写真】「ステキ」「空き瓶使って、飾ってるとこが、大好き」春の花を飾った自室披露の飯島直子飯島は「先日 スーパーへ行ったときにお花を買ってきました」と報告。大ぶりで華やかなシャクヤク（芍薬）が、柔らかな光が差し込む部屋を彩る写真をアップ。「とてもキレイです」「少しココロに余裕が出てきたようです良かったな」と