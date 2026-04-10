きょうの東京株式市場は、取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価は一時、1100円以上値上がりしました。およそ1か月ぶりに節目の5万7000円台を回復する場面もあり、きのうに比べて1028円高い、5万6924円できょうの取引を終えています。背景にあるのは、「値がさ株」といわれる半導体関連株が上昇したほか、きのう、今年8月までの1年間の業績予想を上方修正したファーストリテイリングにも多くの買い注文が集まったことで