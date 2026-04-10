中国の3月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて1.0％上昇し、6か月連続のプラスとなりました。一方、上昇幅は前の月から0.3ポイント縮小しました。中国国家統計局の発表によりますと、3月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス1.0％となりました。イラン情勢の悪化により、ガソリン価格がプラス3.8％と上昇したことが指数を押し上げた要因の一つとなっています。消費者物価指数は6か月連続でプラスとなった一方、上