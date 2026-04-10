タレントの東原亜希（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男の高校の入学式に参列したことを報告し、シックな入学式コーデを披露した。「先日息子の入学式でした」と書き出した東原。「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！居なくなってから、やっと寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と寮生活が始まった息子との再会と、双子の妹たちの反応を明かした。上下ブラックのパ