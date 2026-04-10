中国のオートバイメーカー、「張雪オートバイ（張雪機車、ZXMOTO）」はこのほど、世界スーパーバイク選手権（WSBK）ポルトガルラウンドにおいて、排気量600cc市販スポーツバイクをベースにしたカテゴリーであるSSPクラス第1レースと第2レースでいずれも優勝し、欧州のオートバイ業界の注目を集めています。ポルトガルのベテラン二輪モータースポーツ専門家ルイ・ベルモンテ氏は、今回の成績を中国ブランドがレベルの高いレースに進