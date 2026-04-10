「デザインかわいい！」遊び心とクオリティの高さを評価する声多数T.T.Rモータースは、東京「モーターサイクルショー2026」において、ホンダ「モンキー125」のカスタム外装となるエフモンの第二弾、「バケモン」を出展しました。T.T.Rモータースは、埼玉県に本社を置くバイクショップで、おもにホンダの「CB」シリーズを専門に取り扱っています。【画像】超カッコいい！ これが“被せるだけでイメージ一新する外装キット”です