オイシックス新潟は10日、4月29日の阪神戦で新潟商業高校吹奏楽部とのコラボ応援を実施することになったと発表した。新潟商業高校吹奏楽部は昨年の8月21日に初めてコラボ応援を行い、ヒット曲を中心とした編曲で球場を大いに盛り上げた。今回も、「じょいふる」や「ウィーアー！」、「第ゼロ感」などの楽曲を練習して臨む。