テレビ東京で9日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）がスタートした。主人公が憧れのクラスメートの体操着の匂いを嗅ぎ、他の同級生に見られて修羅場となるシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】これは修羅場！“キョドり顔”が最高と反響が寄せられた鈴木福の演技原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる