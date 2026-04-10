黄川田仁志氏黄川田仁志アイヌ施策担当相は10日の記者会見で、アイヌ民族を先住民族と位置付けた政府方針を否定した日本保守党の百田尚樹代表の発言に反論した。「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族だとの認識に変わりはない」と語った。初めて先住民族と明記したアイヌ施策推進法が2019年に施行されたのを踏まえ「民族としての誇りが尊重される社会の実現に向け、歴史や文化についての国民の理解を深める取り組みが