１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０２８円７９銭（１・８４％）高の５万６９２４円１１銭だった。２日ぶりに値上がりした。前日に決算を発表したファーストリテイリング株が大幅に上昇し、１銘柄で日経平均を６００円超押し上げた。前日の米株式市場で、中東情勢の緊張緩和への期待からハイテク株を中心に値上がりしたことも支えとなり、日経平均の上げ幅は一時１１００円を超える場面もあ