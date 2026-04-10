高市首相は10日、ファンであることを公言するイギリスの伝説的ハードロックバンド「DEEP PURPLE（ディープ・パープル）」の表敬を受けました。日本ツアーのために来日しているディープ・パープル。緊張した面持ちで会場に入った高市首相は、メンバーと対面すると「ディープ・パープルがいる！」と満面の笑みになりました。学生時代から「ディープ・パープル」のコピーバンドを組んでいたという高市首相。ドラム担当のイアン・ペイ