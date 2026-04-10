東京証券取引所10日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。中東情勢の混乱が収束するとの期待から買い注文が優勢となった。終値は前日比1028円79銭高の5万6924円11銭。東証株価指数（TOPIX）は1.62ポイント安の3739.85。出来高は約24億3266万株だった。