ボートレース浜名湖は10日、SG「第53回ボートレースオールスター」（5月26〜31日）初日12Rに実施予定の12Rドリーム戦メンバーを、以下の通り発表した。1号艇・峰竜太（41＝佐賀）1万9921票2号艇・西山貴浩（38＝福岡）1万9776票3号艇・茅原悠紀（38＝岡山）1万9482票4号艇・池田浩二（48＝愛知）1万8983票5号艇・菅章哉（37＝徳島）1万3678票6号艇・馬場貴也（42＝滋賀）1万2219票※予備1位は桐生順平（39＝埼玉）1万2153票、2位