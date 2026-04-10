格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の出場選手インタビューが１０日に福岡市内で行われ、ＲＩＺＩＮバンタム級王者のダニー・サバテロ（３３＝米国）が、Ｖ１戦を行う後藤丈治（３０）を思う存分にディスった。サバテロは昨年大みそかに井上直樹を破り王座奪取に成功した。今回は後藤を迎えての初防衛戦になるが「８７回防衛するうちの１回目ということで気分がいい。獣のよう