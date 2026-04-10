２月にテレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が１０日までにＳＮＳを更新。リハビリの経過を明かした。自身のインスタグラムに「１／２荷重で歩けるようになりました。まだまだ困難な面もたくさんありますが、同時にリハビリが一歩一歩進んでいる喜びも感じます」と胸の内をつづると、続けて「そして、いつもコメントや変わらぬサポートを